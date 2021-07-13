ليبيا – قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إنه أجرى مشاورات مع أعضاء الاتحاد الأوروبي والمفوضية والتي تؤكد على مخرجات مجلس الأمن ومؤتمر برلين من خروج القوات الأجنبية والمرتزقة وعقد الانتخابات.

شكري وفي مداخلة له عبر برنامج “على مسؤوليتي” الذي يبث عبر قناة “صدى البلد” ونقلته صحيفة “الشروق” المصرية أمس الإثنين، أوضح أن هناك توافقًا دوليًا واسعًا وترقّبًا لما تتخذه حكومة الوحدة لتنفيذ هذه المخرجات، مشيرًا إلى تناول الملف الليبي بين أعضاء مجلس الأمن في جلسة الخميس المقبل.



وبين وزير الخارجية أن مجلس الأمن يراعي العناصر التي تم على أساسها اعتماد حكومة الوحدة والتعامل معها وتعزيز العناصر التي تؤدي لاستعادة ليبيا ووحدة أراضيها، مؤكدًا أن هناك توافقًا دوليًا واسعًا على خروج المرتزقة من ليبيا.