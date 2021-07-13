ليبيا – عقد وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الثلاثاء خلال زيارته للعاصمة البلجيكية بروكسل اجتماعاً مع جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية الأوروبية.

السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية صرح بأن الوزير شكري عرض الرؤية المصرية الهادفة لحلحلة الأزمات بغية استعادة الاستقرار وتحقيق الازدهار لشعوب المنطقة وكان على رأس الموضوعات محل النقاش الأوضاع في ليبيا بالإضافة إلى الجهود الخاصة بمكافحة الهجرة غير المشروعة والإرهاب.