قوة أمنية عراقية تعتقل مراسل RT في بغداد وتقتاده إلى جهة مجهولة

قوة أمنية عراقية تعتقل مراسل RT في بغداد وتقتاده إلى جهة مجهولة

العراق – قامت جهة أمنية رسمية في بغداد باعتقال مراسلنا أشرف العزاوي بحجة انقضاء مدة ترخيص عمل المكتب.

وفي آخر اتصال مع مراسلنا قال إن القوة الأمنية أغلقت مكتب RT في بغداد وقامت بمصادرة المعدات الموجودة فيه.

منظمات حقوقية عراقية تتضامن مع مراسل RT

وأعلنت منظمات حقوقية عراقية تضامنها مع مراسل RT في بغداد وطالبت السلطات العراقية بالإفراج الفوري عنه، واعتبرت تلك المنظمات اعتقال العزاوي تقييدا لحرية التعبير في البلاد.

ودعا مرصد الحريات الصحفية في العراق للإفراج الفوري عن مراسل RT.

وقال رئيس المرصد زياد العجيلي لـRT، إن “عملية الاعتقال غير مبررة، ولا يمكن التعامل مع وسائل الإعلام بهذه الطريقة، وعلى السلطات إطلاق سراحه فوراً”.

نقابة الصحفيين العراقيين تستنكر المضايقات التي تتعرض لها وسائل الإعلام وتقييد عملها

استنكرت نقابة الصحفيين العراقيين قيام بعض الجهات بالمضايقات التي تتعرض لها وسائل الإعلام والتي من شأنها تقييد حرية الإعلام والتعبير باعتبار ذلك مخالفة لأحكام الدستور وأن النقابة سوف لن تسمح بتكرار تلك الممارسات الغير قانونية وتحت أي ذريعة كانت.

كما دانت النقابة عملية إغلاق مكتب قناة RT في بغداد اليوم واعتقال مراسلها.

وقالت النقابة إنها تتابع باهتمام بالغ ما تعرض له الزميل أشرف العزاوي بعد قيام قوة أمنية باعتقاله وإغلاق مكتب القناة في بغداد.

وطالبت النقابة بإطلاق سراحه فورا و”الكف عن تلك الممارسات التي تخالف أحكام الدستور الذي أكد حرية الرأي والتعبير بما ينسجم مع التوجه الديمقراطي في هذا المجال وتوجيهات السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى بهذا الشأن”.

المصدر : RT