الولايات المتحدة – تقع الدهون الحشوية بالقرب من الأعضاء الداخلية في الجسم بشكل خطير، مثل الكبد والبنكرياس والأمعاء، لذا فإن تراكمها يمكن أن يسبب مضاعفات خطيرة.

وإلى جانب مرض السكري وارتفاع ضغط الدم، فإن تراكم دهون البطن، المعروفة بالدهون الحشوية، هو عامل خطر للإصابة بأمراض القلب. ولحسن الحظ، يمكن أن تؤدي بعض التدخلات الغذائية إلى حرق دهون البطن.

ووفقا للخبراء في مؤسسة الأغذية الصحية الشهيرة Holland and Barrett، فإن تناول الكافيين يمكن أن يساعد في حرق دهون البطن بسرعة.

وتستشهد المؤسسة الصحية بدراسة نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية التي بحثت في الكافيين وآثاره على معدلات التمثيل الغذائي للأشخاص ذوي الوزن الطبيعي والأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة.

والتمثيل الغذائي هو العملية التي يحول بها جسمك ما تأكله وتشربه إلى طاقة.

وتشرح هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية أن إعطاء دفعة لعملية التمثيل الغذائي الخاص بك يمكن أن يساعدك على حرق السعرات الحرارية وفقدان الوزن.

وبالنسبة للدراسة، تم إعطاء المشاركين ذوي الوزن الطبيعي قهوة بمحتوى كافيين يبلغ 8 ملغ لكل كيلوغرام من وزن جسم الشخص و”زاد معدل الأيض بشكل ملحوظ” خلال الساعات الثلاث التي أعقبت تناول الكافيين، كما لاحظ الباحثون.

وعلاوة على ذلك، زاد حرق الدهون بشكل ملحوظ في الساعة اللاحقة، مقارنة بمجموعة ضابطة من المشاركين تلقت علاجا وهميا.

وتم إعطاء الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة والمجموعة الضابطة ذات الوزن الطبيعي، قهوة بمحتوى كافيين يبلغ 4 مغ لكل كيلوغرام من محتوى الكافيين بوزن جسم الشخص، وشهدت كلتا المجموعتين زيادة في معدل الأيض، ولكن المجموعة الضابطة فقط كانت لديها زيادة في حرق الدهون.

وخلص الباحثون إلى أن القهوة تزيد من معدل التمثيل الغذائي لكل من الأشخاص ذوي الوزن الطبيعي والبدناء، مصحوبة بحرق أكبر للدهون في الأشخاص ذوي الوزن الطبيعي.

ووجدت دراسات أخرى نتائج مماثلة، حيث قيمت إحدى الدراسات تأثير الاستهلاك المستمر للقهوة على دهون الجسم، وخاصة دهون البطن الحشوية. وأجريت الدراسة على البالغين اليابانيين الذين يعانون من نسبة عالية من الدهون الحشوية.

وخلال 12 أسبوعا، تناول الأشخاص إما القهوة أو مشروبا وهميا يوميا. وبعد 12 أسبوعا من استهلاك المشروبات، كانت التغيرات في منطقة الدهون الحشوية ومحيط الخصر أكبر في مجموعة القهوة عنها في مجموعة الدواء الوهمي.

نصائح غذائية أساسية أخرى

توضح مجموعة التأمين الصحي والرعاية الصحية الدولية Bupa: “إذا كنت ترغب في تقليل دهون بطنك، فستحتاج إلى حرق سعرات حرارية (طاقة) أكثر مما تستهلكه، وتناول الأنواع المناسبة من الطعام”.

وتقول الهيئة الصحية إن ما يلي يمكن أن يساعد في تحقيق هذا الهدف:

– تأكد من تناول نظام غذائي متوازن: حاول أن تأكل ما لا يقل عن خمس حصص من الفاكهة والخضروات كل يوم، وقم بتضمين الأطعمة النشوية الغنية بالألياف في وجبات الطعام

– تناول بعض منتجات الألبان قليلة الدسم أو مشروبات الصويا المدعمة بالكالسيوم

– تناول المزيد من الفاصوليا والبقول والأسماك والبيض

– تناول كميات قليلة من الزيت غير المشبع

– اشرب ستة إلى ثمانية أكواب من الماء كل يوم

– تجنب إضافة الملح أو السكر إلى وجباتك

ووفقا لـ Bupa، يمكن أن يكون البروتين وسيلة مفيدة لفقدان الوزن لأنه يجعلك تشعر بالشبع أكثر من الكربوهيدرات والدهون، و”لذلك إذا قمت بتضمين مصدر قليل الدهن للبروتين، مثل الدجاج الأبيض منزوع الجلد، في وجباتك، فقد تجد أنك لست جائعا، وبالتالي تأكل أقل”.

وتشمل المصادر الجيدة للبروتين صدور الدجاج والتونة والماكريل والسلمون والبيض والحليب والعدس الأحمر والحمص والخبز البني والمكسرات وفول الصويا.

المصدر: إكسبريس