ليبيا – عقد مجلس النواب جلسته الرسمية برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وبحضور النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري لمواصلة مداولاته في بند مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021.

وبحسب المتحدث الرسمي لمجلس النواب عبدالله بليحق فإنه عقب اعتراض عدد من النواب على عدم توفر النصاب القانوني للتصويت على مشروع قانون الميزانية ، أحيل الأمر للجنة التشريعية والدستورية بالمجلس والتي أفتت وفقاً للإعلان الدستوري والقانون رقم (4) لسنة 2014 بضرورة توفر نصاب 120 صوت موافق على مشروع قانون الميزانية.

وأشار بليحق إلى أن عدد النواب الحاضرين بجلسة اليوم الثلاثا بلغ 82 نائباً بمن فيهم المعترضين الرافضين للميزانية وبذلك علقت الجلسة إلى بعد عيد الأضحى لحين توفر النصاب القانوني اللازم للتصويت على مشروع قانون الميزانية العامة للدولة.