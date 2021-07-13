مصرع اكثر من 54 شخصا في حريق مركز لمصابي كورونا جنوبي العراق

مصرع اكثر من 54 شخصا في حريق مركز لمصابي كورونا جنوبي العراق

العراق – أعلنت هيئة الصحة بمحافظة ذي قار العراقية، عن مصرع اكثر من 54 شخصا في حريق مستشفى الحسين المخصص لمصابي كورونا.

وذكر المصادر، أن حريقا اندلع في مستشفى الحسين التعليمي المخصص لمصابي كورونا في محافظة ذي قار جنوبي البلاد، وقد توجهت فرق الدفاع المدني إلى مكان الحادث.

وأضاف، أن هناك عددا من المصابين الذين تعرضوا للحرق حالاتهم خطرة.

من جهتها أعلنت السلطات المحلية في ذي قار، إخماد حريق المستشفى بالكامل وإعلان حالة الطوارئ.

ويأتي هذا الحريق بعد ساعات على حريق شهده مقر وزارة الصحة العراقية في بغداد.

وفي أبريل الماضي اندلع حريق في مستشفى ابن الخطب ببغداد والمخصص أيضاً لعزل مصابي كورونا، وراح ضحيته آنذاك نحو 100 شخص.

المصدر: RT + “نوفوستي”