دبي – أفادت شركة “موانئ دبي العالمية” امس إن محكمة تحكيم في لندن قضت بأن شركة ميناء جيبوتي انتهكت اتفاق مشروع مشترك لمحطة للحاويات بأن حاولت إنهاءه بطريقة غير قانونية.

ودخلت “موانئ دبي العالمية”، أحد أكبر مشغلي الموانئ في العالم، وجيبوتي في نزاع منذ عام 2012 حول امتياز “موانئ دبي العالمية” لتشغيل محطة حاويات “دوراليه” الواقعة في القرن الأفريقي على امتداد طرق استراتيجية للتجارة عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر.

وقالت جيبوتي في عام 2018 إنها ستضع المحطة في أيدي الدولة، ومنذ ذلك الحين تديرها شركة إدارة تسيطر عليها حكومة جيبوتي.

ووصفت موانئ دبي العالمية هذا بأنه مصادرة غير قانونية، وقضت محكمة لندن للتحكيم الدولي “إل.سي.آي.إيه” في أغسطس 2018 بأن عقد الشركة في جيبوتي سار وملزم.

وأوضحت “موانئ دبي العالمية” في بيان اليوم أن المحكمة قضت بأن شركة ميناء جيبوتي لا تزال مساهما في المشروع المشترك، وأن محاولتها نقل ملكية أسهمها إلى الحكومة ليس لها أي تأثير.

وأضاف البيان أن التحكيم سينتقل إلى مرحلة ثانية لتحديد التعويضات المستحقة لـ”موانئ دبي العالمية” من شركة ميناء جيبوتي.

المصدر: “رويترز”