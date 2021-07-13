ليبيا – اضطر الأدميرال فابيو أغوستيني قائد مهمة إيريني الأوروبية لمراقبة حظر توريد السلاح إلى ليبيا، إلى تأجيل زيارة مبرمجة إلى ليبيا، بسبب عدم منح السلطات الليبية تأشيرات دخول لستة أعضاء من الوفد الأوروبي.

وكالة نوفا الايطالية للأنباء أكدت صحة التسريب الذي قامت بنشره صحيفة “الشروق” المصرية، من خلال الاتصال بثلاثة مصادر دبلوماسية مختلفة في تونس العاصمة وطرابلس وروما.

وبحسب الوكالة كان من المفترض أن يتوجه قائد عملية بعثة الاتحاد الأوروبي إلى العاصمة طرابلس، إثر نهاية شهر رمضان في منتصف شهر مايو الماضي، إلا أن الزيارة لم تتم إلى حد اللحظة.

واعترف مصدر أوروبي في تونس لوكالة “نوفا” بصحة الخبر بقوله: “اضطررنا إلى إلغاء الزيارة”.

وأضاف مصدر آخر في طرابلس اتصلت به “نوفا” أنه “في غياب وزير دفاع وفي ظل المناخ الصعب الذي يسبق الانتخابات في البلاد، لا وجود للتنسيق بين الليبيين”، بينما يوضح مصدر ثالث في روما: “للأسف، هذا صحيح، لم تمنح أي تأشيرة دخول إلى الآن”.

وقالت الوكالة: إنه إلى جانب الصعوبات الموضوعية للسلطات الليبية، قد تكون تركيا وراء فشل زيارة وفد مهمة إيريني، خاصة وأن البعثة الأوروبية ما زالت في انتظار استئناف تدريب خفر السواحل الليبي، بينما تشارك أنقرة بشكل مباشر في تدريب قوات “القوات المسلحة الليبية (مسلحي الوفاق) التي تضم خفر السواحل والبحرية.

الوكالة أضافت :”تبرز الأرقام أنه منذ أن بدأت تركيا تدريب الليبيين، ازداد ضغط الهجرة نحو أوروبا، حيث بلغ 21497 شخصًا في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي (منهم 12000 على الأقل وافدون من ليبيا) السواحل الأوروبية، مقارنة بـ 34154 وافدًا عن طريق البحر طوال عام 2020، و11471 وافدًا في 2019 و23370 مهاجرًا غير نظامي في 2018. وعلى الرغم من أن الأعداد لم تبلغ بعد مستويات أعوام 2014-2017، إلا أن الزيادة مقارنة بالعام الماضي تبدو واضحة”.