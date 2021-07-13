8 قتلى و 9 مفقودين في انهيار فندق بالصين

8 قتلى و 9 مفقودين في انهيار فندق بالصين

الصين – ذكرت وسائل إعلام رسمية بالصين أن ثمانية أشخاص لقوا مصرعهم جراء انهيار جزء من فندق بمدينة سوتشو في الصين، في حين يبحث عمال الإنقاذ عن تسعة مفقودين.

وحدث الانهيار في جزء من “فندق سيجي كايوان” بالمدينة الساحلية عصر أمس الاثنين.

وذكرت وكالة شينخوا، أن التحقيق جار لتحديد سبب الانهيار، ونشرت صورا لعمال الإنقاذ وهم يبحثون بين الحطام عن أي أحياء.

وفندق “سيجي كايوان” فندق اقتصادي افتُتح عام 2018. والجزء المنهار ارتفاعه ثلاثة طوابق، ويشير موقع على الإنترنت لحجز الإقامة بالفندق إلى أنه يضم 54 غرفة.

المصدر: رويترز