ألمانيا – اعترض وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، على توزيع روسيا والصين، اللقاحات ضد فيروس كورونا لبعض الدول.

وقال ماس في تصريح صحفي، إن موسكو وبكين قد وزعتا على نطاق واسع مساعدتهما للدول الأخرى لمكافحة تفشي وباء كورونا، زاعما أن ذلك يجري”بالتوازي مع سعيهما لتحقيق أهداف أخرى”.

وأضاف ماس أنه “يجب منع مثل هذا السلوك، وليس فقط الاكتفاء بنقده، وذلك من خلال توفير بديل للدول المتضررة”.

وأوضح أنه “إذا تم توفير اللقاحات لأكبر عدد ممكن من الدول والمناطق، فلن تتمكن روسيا والصين من زيادة نفوذهما من خلال توفير اللقاحات”، بحسب زعمه.

ووفقا لتصريحات مسؤولين صينيين تتبرع بكين بلقاحات فيروس كورونا لحوالي 40 دولة إفريقية.

المصدر: انترفاكس