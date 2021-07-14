الأردن – رحب الاتحاد الأردني لكرة القدم بطلب نظيره السوري باستقبال مباريات منتخب “نسور قاسيون” ضمن الدور الحاسم المؤهل لكأس العالم 2022، لتقام على ملعب الملك عبد الله الثاني في القويسمة.

وأكد الاتحاد الأردني في رده على الطلب الذي تقدم به نظيره السوري، استعداده “لتقديم كافة التسهيلات المطلوبة لضمان إقامة مباريات المنتخب الشقيق، ضمن المجموعة الأولى من تصفيات الدور الحاسم في الأردن وبصورة مثالية”.

وكان الاتحاد السوري لكرة القدم، قرر في وقت سابق الأربعاء، اعتماد ملعب الملك عبد الله الثاني في القويسمة في عمان أرضا للمنتخب السوري خلال الدور الثالث والحاسم من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وقال الاتحاد السوري في بيان، إن القرار جاء “استنادا إلى رغبة المدير الفني للمنتخب الوطني الكابتن نزار محروس وبناء على العلاقة الوطيدة التي تجمع الاتحاد العربي السوري لكرة القدم بنظيره الأردني، ونظرا للقبول والترحيب الذي تلقاه منتخبنا من الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية”.

وأوقعت قرعة الدور الحاسم من التصفيات التي تنطلق في سبتمبر المقبل، منتخب “نسور قاسيون” في المجموعة الأولى إلى جانب إيران وكوريا الجنوبية والعراق والإمارات ولبنان.

وكان الاتحاد السوري أعلن في الـ7 من يوليو الحالي، اختيار المدرب السوري نزار محروس للإشراف على المنتخب الأول خلفا للمدرب التونسي المستقيل نبيل معلول.

ويعتبر محروس (58 عاما) من أبرز نجوم اللعبة في سوريا ومثل منتخب سوريا كلاعب نحو 12 عاما في الثمانينيات والتسعينيات قبل الانتقال إلى التدريب بعد اعتزاله، حيث أشرف على أندية محلية عدة إضافة إلى منتخب سوريا الأول في تصفيات مونديال 2010.

وعمل في عدة أندية عربية في الأردن ولبنان والإمارات والسعودية والعراق. وحقق مع نادي شباب الأردن ألقابا عدة أبرزها كأس الاتحاد الآسيوي، فيما قاد أربيل العراقي للفوز ببطولة الدوري المحلي ولوصافة كأس الاتحاد الآسيوي.

المصدر: الاتحاد الأردني لكرة القدم + أ ف ب