لبنان – أفاد مراسل RT في لبنان بأن رئيس الحكومة المكلف، سعد الحريري، لن يلتقي الرئيس اللبناني، ميشال عون، وسيغادر إلى القاهرة للقاء الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.

وأشارت قناة “الجديد” اللبنانية إلى أنه “بعدما سرت معلومات عن توجه سعد الحريري إلى قصر بعبدا (مقر الرئيس اللبناني) في الساعات المقبلة لتقديم تشكيلة حكومية جديدة من 24 وزيرا إلى ميشال عون، علمت “الجديد” بأن تعديلا طرأ على زيارة الحريري الى القصر الجمهوري، وأنها على الأرجح لن تحصل اليوم”.

ولفتت “الجديد” إلى أن “الحريري سيغادر بيروت مساء اليوم متوجها إلى القاهرة للقاء الرئيس السيسي، صباح غد الأربعاء، على أن يعود في مساء اليوم نفسه ليطل مساء الخميس في مقابلة خاصة مع مديرة الأخبار والبرامج السياسية في القناة نفسها، مريم البسام”.

المصدر: RT + “الجديد”