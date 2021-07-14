ليبيا – استقبل علي الزناتي وزير الصحة وسمير كوكو وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والديوان أمس الثلاثاء عميد بلدية مصراته وعضو المجلس البلدي مصراتة؛ للاطلاع على وضع المرافق الصحية داخل المدينة.

وتم خلال الاجتماع وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة الاطلاع على الوضع الوبائي لفيروس كورونا ووضع مراكز العزل بالمدينة، ومناقشة آلية صرف المستحقات المالية للعاملين بالمراكز.

كما طُرح خلال الاجتماع الملف الصحي في كل من زمزم، والوشكة، وأبو قرين، وأهم المشاكل التي تعاني منها هذه المناطق فيما يخص صعوبة الحصول على الخدمات الطبية، ووعد الوزير بزيارة عاجلة للوقوف على عين المكان، واتخاذ ما يلزم من إجراءات بالخصوص.

وناقش الحاضرون أهم احتياجات مركز الكلى مصراتة، والإجراءات النهائية لافتتاح مركز القلب مصراتة.