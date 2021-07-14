السعودية – شدد اللواء زايد الطويان، قائد قوات أمن الحج في السعودية، على أن “هناك طوقا أمنيا على المشاعر المقدسة والمنطقة المركزية، ولن يسمح بالدخول للحرم والمشاعر لمن لم يحمل تصريحا للحج”.

وخلال المؤتمر الصحفي لقيادات أمن الحج، أشار زايد الطويان، نائب مدير الأمن إلى أنه “تم اقتصار عدد الحجاج حفاظً على سلامة الجميع”، موضحا أنه “لن يسمح إطلاقا بالدخول إلى الحرم المكي الشريف إلا للشخص المصرح له بالحج، وأن هناك طوقا أمنيا يحيط بالمشاعر المقدسة والحرم المكي الشريف”.

وأضاف الطويان: “استقبال الحجاج يتم من خلال أربعة مراكز على منافذ مكة، وذلك للتأكد من وجود التصاريح لهم، وعلى الحجاج من سكان العاصمة المقدسة التوجه إلى أقرب نقطة تجمع في تلك المراكز، ولن يسمح لهم الدخول للحرم ما لم يمروا بالمراكز الأربعة التي تتولى توجيههم عبر الحافلات، والنقل إلى الحرم المكي”، داعيا الجميع إلى “التعاون مع الجهات الأمنية والجهات ذات العلاقة”.

المصدر: “سبق”