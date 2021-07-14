مصر – أستلمت هيئة السكة الحديدية المصرية دفعة جديدة من عربات القطار الروسية- الهنغارية، كانت قد صلت عبر ميناء الإسكندرية، ضمن صفقة لتصنيع وتوريد 1300 عربة جديدة.

وكانت الصفقة أبرمت مع شركة “ترانسماش” الروسية الممثل للتحالف الروسي-الهنغاري، وبلغت قيمتها مليار و16 مليونا و50 ألف يورو.

وتضم هذه الدفعة الجديدة 33 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية تشمل 20 عربة من روسيا 13 عربة من هنغاريا (المجر)، ليرتفع عدد عربات القطار التي وصلت من الصفقة حتى الآن إلى 460 عربة ذات تهوية ديناميكية روسية ومجرية، ويتوالى وصول باقي العربات على دفعات بواقع 35 عربة شهريا.

وأفيد في هذا السياق بأن “صفقة الـ 1300 عربة الجديدة للركاب تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة، وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر، و180 درجة ثانية فاخرة، و90 عربة درجة أولى فاخرة، و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية”.

وفي تعليق حول أهمية هذه الصفقة، قالت صحيفة “اليوم السابع” المصرية إنها تسهم في “رفع كفاءة التشغيل اليومى، وانتظام جداول التشغيل، حيث أن العربات الجديدة التي تصل يتم دخولها الخدمة تباعا الى جدول التشغيل اليومي بالسكة الحديد، ليرى المواطن شهريًا دخول قطارات جديدة بالكامل مكونة من جرارات (قاطرات) وعربات كلها جديدة، وهو ما يساهم في تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب”.

المصدر: اليوم السابع