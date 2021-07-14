الصحة الفلسطينية: إرسال أكثر من 109 آلاف جرعة لقاح مضاد لكورونا إلى مراكز وزارة الصحة في غزة (صور)

الصحة الفلسطينية: إرسال أكثر من 109 آلاف جرعة لقاح مضاد لكورونا إلى مراكز وزارة الصحة في غزة (صور)

فلسطين – أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، الدكتورة مي الكيلة، إرسال 109620 جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا إلى مراكزها بقطاع غزة.

وأضافت الوزيرة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن هذه الشحنة تحركت صباح اليوم من مستودعاتها برام الله إلى مراكزها في قطاع غزة، لاستكمال عملية تطعيم المواطنين هناك.

وأوضحت أن شحنة المطاعيم تتكون من 49950 جرعة من لقاح “سبوتنيكV” الروسي، و59670 من لقاح “فايزر.

وأهابت وزيرة الصحة بجمهور المواطنين لأخذ اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للخروج من هذه الجائحة بأقل الخسائر.

وأضافت أن عدد المطعمين في الضفة الغربية وقطاع غزة بلغ حتى مساء يوم أمس الثلاثاء 556749 مواطنا.

المصدر: RT