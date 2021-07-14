الصين.. واردات النفط من يناير إلى يونيو تسجل أكبر هبوط منذ 2013

الصين.. واردات النفط من يناير إلى يونيو تسجل أكبر هبوط منذ 2013

الصين – هبطت واردات الصين من النفط الخام 3 بالمئة من يناير إلى نهاية يونيو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتسجل أول انكماش للنصف الأول من العام منذ 2013.

وأظهرت بيانات نشرتها الإدارة العامة للجمارك امس أن إجمالي واردات النفط بلغ 40.14 مليون طن الشهر الماضي، أو ما يعادل 9.77 مليون برميل يوميا.

ويقارن ذلك مع مستوى قياسي مرتفع بلغ 12.9 مليون برميل يوميا في يونيو 2020 .

وبلغ إجمالي واردات أكبر مستورد للنفط في العالم في النصف الأول من العام 260.66 مليون طن، أو حوالي 10.51 مليون برميل يوميا، بانخفاض ثلاثة في المئة عن الفترة نفسها في 2020.

المصدر: “رويترز”