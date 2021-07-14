ليبيا – كشف الناطق الرسمي باسم الغرفة الأمنية المشتركة سبها علي الطرشاني دخول وحدات عسكرية تابعة للقوات المسلحة إلى مدينة مرزق عصر الثلاثاء.

الطرشاني أوضح في تصريحات صحفية لبوابة العين الإخبارية طالعتها صحيفة المرصد أن هذه الوحدات تحركت باتجاه مرزق وأوباري، لمطاردة الجماعات الإرهابية والخارجة عن القانون بالجنوب، وصولًا لحدود تشاد. مبينًا أن دخول مرزق تم بتنسيق كامل بين كافة مكونات ونسيج المنطقة الاجتماعي وبمباركة أبنائها.

وتابع الطرشاني: إن كافة أهالي مرزق مرحبون بالجيش، في وقت تستمر فيه الاقتحامات الكبيرة لأوكار العصابات والميليشيات المنتشرة في أنحاء متفرقة من مدينة سبها.