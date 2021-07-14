إسبانيا – كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن تكلفة التسريبات الخاصة التي نشرتها مجلة El Confidential، والتي انتقد فيها فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد عددا من نجوم الفريق السابقين بكرة القدم .

ونشرت صحيفة “El Confidencial” تسجيلات صوتية لبيريز تعود إلى عام 2006 عقب ولايته الأولى كرئيس للنادي الملكي والتي انتهت بالاستقالة في فبراير من ذلك العام، ينتقد فيه بطريقة مهينة أساطير النادي الملكي: أمثال الحارس إيكر كاسياس وراؤول غونزاليس، ولويس فيغو والمدرب البرتغالي مورينيو إضافة لـ كريستيانو رونالدو.

ووفقا لما نشرته صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، فإن التسريبات التي تم تسجيلها لرئيس ريال مدريد، كلفت المجلة حوالي 6 ملايين يورو من أجل أخذ حصرية نشر هذه التسريبات الخطيرة لبيريز.

بدوره أكد رئيس ريال مدريد، في بيان رسمي أنه سيتحرك قضائيا ضد الجهة التي قامت بتسريب هذه التسجيلات الصوتية، وكلف محاموه برفع قضايا للحصول على تعويضات كبيرة بعد تلك الفضيحة.

من جهة أخرى أكد أستاذ القانون الجنائي إميليو كورتيس أن تسجيل محادثة ما لا يشكل جريمة إذا تم ارتكابها من قبل شخص مشارك في المحادثة المذكورة، حتى لو تم ذلك دون موافقة الطرف الآخر.

كما أكد أن التسريبات لا تعد جريمة يعاقب عليها القانون إذا كان ذلك في المصلحة العامة، والتسجيلات هي عبارة عن آراء فلورنتينو الشخصية حول راؤول أو كاسياس أو مورينيو أو كريستيانو رونالدو.

المصدر: junipersports