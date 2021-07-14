ليبيا – قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة اللواء خالد المحجوب إن الهدف من إعلان رمال زلاف بالجنوب منطقة عمليات عسكرية هو قطع الطريق والإمدادات على الخلايا النائمة للمتطرفين المتفرقين في مناطق عدة.

المحجوب وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أمس الثلاثاء أوضح أن القوات المسلحة دفعت بالتعزيزات العسكرية، لدعم مديرية أمن سبها في استئصال الجماعات الإرهابية وضرب عصابات الإجرام المنظمة في مقتل.

وتابع مدير التوجيه المعنوي القول: إن العملية الأمنية قائمة حتى يستعيد المواطن في سبها وغيرها من مناطق الجنوب كافة مقومات الحياة، وفي مقدمتها استتباب الأمن داخل الشارع الجنوبي.