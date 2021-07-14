ليبيا – قال نائب رئيس شعبة التوظيف بالخارج بغرفة القاهرة التجارية عبد الرحيم المرسي إن طلبات توظيف المصريين من قبل الشركات الليبية، خاصة في المجال الطبي، لم تتوقف نهائيًا، في ظل حاجة ليبيا الدائمة للعمالة المصرية في هذا المرفق الاستراتيجي المهم.

المرسي وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” أمس الثلاثاء، توقع أن يتم البدء في تسير الإجراءات بين الدولتين، وإلحاق العمالة المصرية خاصة الطبية منها إلى ليبيا في الفترة المقبلة، سيما وأن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي كان قد وقع في وقت سابق مع نظيره الليبي اتفاقيات لعودة العمالة المصرية إلى ليبيا خلال فترة قريبة.

وأكد أن الأمر لن يقتصر على القطاع الطبي فقط، بل سيمتد إلى قطاعات أخرى في الكهرباء والطاقة والمقاولات تحديدًا،خاصة أن طلبات الإعمار في ليبيا كبيرة للغاية، ولديهم ثقة كبيرة في العامل المصري، متوقعًا أن يسافر إلى ليبيا نحو مليون عامل إذا تم صدور قرار بإعادة سفر المصريين إلى الخارج.

ولفت إلى أن مصر كانت قد أصدرت قرارًا بوقف سفر مواطنيها لليبيا جراء ويلات الحرب لأسباب أمنية وحفاظًا على أرواحهم.

المرسي أشار إلى أن الحكومة الليبية تتجه نحو الاستفادة من الخبرات العربية والدولية لتطوير القطاع الخاص والمناطق الحرة والتجارة، والاستفادة من موقع ليبيا الجغرافي باعتبارها بوابة رئيسية لشمال أفريقيا، وواجهة استراتيجية مهمة للشركات الأوربية على وجه الخصوص.