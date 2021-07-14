سويسرا – أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا” امس إنه بدأ إجراءات انضباطية ضد الاتحاد الإنجليزي للعبة ووجه إليه اتهامات بعد أحداث الشغب خلال نهائي أمم أوروبا في “ويمبلي”.

وأضاف “اليويفا” في بيان رسمي أنه يشرف على تحقيق منفصل في “أحداث تورط بها مشجعون داخل وفي محيط الاستاد”.

وشهد النهائي، الذي انتهى بفوز إيطاليا على إنجلترا بركلات الترجيح، مواجهات بين الجماهير وعناصر الأمن حول ملعب “ويمبلي” الشهير في لندن، واعتقلت الشرطة البريطانية 49 شخصا وتعرض 19 شرطيا لإصابات.

وتتضمن الاتهامات الموجهة للاتحاد الإنجليزي اقتحام مشجعين للملعب وإلقاء مقذوفات والإزعاج أثناء عزف النشيد الوطني وإشعال الألعاب النارية.

وتابع: “ستتعامل مع القضية لجنة اليويفا للمراقبة والقيم والانضباط في الوقت المناسب”.

وفي الأسبوع الماضي تم تغريم الاتحاد الإنجليزي 30 ألف يورو (35460 دولارا) لتسليط أشعة الليزر على حارس الدنمارك كاسبر شمايكل في لقطة حاسمة بالدور قبل النهائي.

كما واجه الاتحاد الإنجليزي اتهامات بسبب تشويش الجماهير على النشيد الوطني وإشعال الألعاب النارية في مباراة الدنمارك.

المصدر: “رويترز”