ليبيا – قال مدير المكتب الإعلامي ببلدية مصراتة أحمد شقلوف إن الوضع الوبائي في البلدية كما هو عليه منذ أيام، ونسبة الإصابات تصل إلى 50% من إجمالي العينات المسحوبة، وعدد الحالات الموجبة يتراوح يوميًا بين 500 إلى 800 إصابة.

شقلوف وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” اليوم الأربعاء، أكد أن أغلب الأطباء مصابون بالفيروس، والإمكانيات متواضعة، مضيفًا: “إن استمر الحال كما هو عليه الآن فسندخل في مرحلة صعبة لعدم توفر الإمكانيات اللازمة”.

ونبه إلى أن جلّ المصابين يحجرون أنفسهم في بيوتهم، ولا يمكن الجزم بأنها السلالة المتحورة لعدم توفر مختبرات.

شقلوف اختتم تصريحه بالقول: “حالات الوفاة يومية، ولدينا مركز عزل واحد، ووزارة الصحة لم تقدم أي مساعدة حتى الآن”.