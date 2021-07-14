روسيا – أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بناء العلاقات بين الدول يأتي دائما على أساس حل وسط، وأن روسيا لا تسعى لإرغام أحد على أي شيء.

وقال بوتين في حديث لقناة “روسيا 24″، إن “العلاقات على الساحة الدولية، وحتى بين دول قريبة وبين الجيران، هي دائما نتيجة لحل وسط. ولا يستطيع أحد أن يرغم الطرف الآخر على سلوك معين، ونحن لا نسعى لذلك ونبحث عن حلول وسط”.

وأوضح أن المهم بالنسبة لروسيا هو ليس سياسات الدول المجاورة، وبينها أوكرانيا، بل المهم هو ألا تظهر هناك مخاطر تهدد روسيا.

وقال: “المهم بالنسبة إلينا ألا تظهر هناك مشاكل لنا، وألا تظهر تهديدات. ونحن نرى أنه يبدأ هناك الاستخدام العسكري لتلك الأراضي (في أوكرانيا)، وهذا ما يثير قلقنا”.

وأكد بوتين استعداد روسيا للشراكة مع الدول المجاورة، وأورد كمثال على ذلك العلاقات مع بيلاروس وكازاخستان.

وجاء ذلك في معرض تعليق بوتين على المقال الذي نشره مؤخرا عن “الوحدة التاريخية للروس والأوكرانيين”.

المصدر: “تاس”