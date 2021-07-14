ليبيا – قالت النائبة عن منطقة حي الأندلس ربيعة بوراس إن مجلس النواب ورئيسه وأعضاءه يقعون تحت ضغوط وتحديات كبيرة أكبر من وزنهم الحقيقي في المشهد.

بوراس أشارت في تصريح لها بحسب المركز الإعلامي لوزارات وهيئات الحكومة إلى أن مجلس النواب بكل أعضائه خارج الحماية البروتوكولية والسياسية والأمنية والاجتماعية التي يجب أن يتمتع بها، كأعلى سلطة تشريعية ورقابية منتخبة في البلاد

ولفتت إلى أن مجلس النواب يتقاذفه مجموعة من السيناريوهات التي يحاول فرضها النافذين ماليًا وسياسيًا وأمنيًا ودوليًا، معتبرةً أن المصادقة على الميزانية خطوة محفوفة بالمخاطر أكثر من عدم المصادقة عليها.

كما أضافت: “اليوم الناس تتحدث وكأن الأوضاع الأمنية والسياسية في سويسرا، وليس في بلد ممزق جراء الحروب والفتن ويسيطر على مصيره شلة من المارقين لا يتورعون في ارتكاب الفظائع، مسرحية التئام البلاد وتوحيدها من خلال حكومة الوحدة الوطنية لم تصبح واقعًا بعد، مسرحية لم تنضج، مسرحية تجسد نظرية الغالب والمغلوب، هناك مخربون لديهم استعداد بوضع كل من يقف في طريقهم في مقابر جماعية دون رحمة ولاشفقة”.

وتابعت: “مجلس النواب يهرب من الواقع لأزمة الواقع، والبرلمان لا يتمتع بحصانة كافية تمكنه من لعب دوره الطبيعي والاستراتيجي في إدارة الشؤون الداخلية والخارجية للبلاد، الإرادة الحرة وحدها تصنع القرارات الشرعية السليمة”.

وأردفت: “كل من موقعه يرى المشهد ويحاول أن ينقذ الموقف بطريقته التي قد لا تعجب غيره، فالحكم على مجلس النواب وأعضائه دون النظر لجذور المشكلة وانعكاسات طبيعتها على المؤسسة التشريعية ودورها في الأزمة هو أيضًا نوع من أنواع الظلم الواقع على مجلس النواب منذ انتخابه سنة 2014. وهذا لا يعني أن مجلس النواب بريء، لكن ليس هو المذنب”.