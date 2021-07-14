الصين – انخفضت أسعار النفط، اليوم، بعدما أظهرت بيانات انخفاض واردات الصين من الخام في النصف الأول من هذا العام، بينما قدمت التوقعات باستمرار تراجع المخزونات الأمريكية بعض الدعم للأسعار.

ونزل خام برنت 38 سنتا، أو 0.8 بالمئة، إلى 76.11 دولار للبرميل بحلول الساعة 0820 بتوقيت غرينتش.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط 46 سنتا، أو ما يعادل 0.6 بالمئة، إلى 74.79 دولار للبرميل.

وانخفضت واردات الخام الصينية 3 بالمئة من يناير إلى يونيو مقارنة بها قبل عام، وهو أول انكماش منذ 2013، وأدى عجز في حصص الواردات وأعمال صيانة في المصافي وارتفاع الأسعار العالمية إلى كبح المشتريات.

وقالت مجموعة “يوراسيا” في مذكرة: “جرى خفض الواردات بسبب ارتفاع الأسعار، مما قلص هامش ربح المصافي”.

وتابعت: “إذا لم تتفق أوبك على زيادة للإمدادات قريبا فأن أسعار النفط المرتفعة ستقود على الأرجح لتقويض الطلب حتى في الأسواق الناشئة الأكثر تأثرا بالتكلفة، وخاصة الهند”.

لكن السوق لقيت بعض الدعم من تراجع مخزونات النفط والبنزين في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، حسبما قال مصدران بالسوق أمس الثلاثاء، نقلا عن بيانات معهد البترول الأمريكي.

وذكر المصدران أن مخزونات الخام تراجعت 4.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع من يوليو.

وإذا تأكد الأمر اليوم الأربعاء، عندما تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بياناتها الأسبوعية، فسيمثل ذلك الأسبوع السابع على التوالي من انخفاض المخزونات الأمريكية.

المصدر: رويترز