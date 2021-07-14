كندا – علق رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو على أنباء العثور على مقبرة جماعية جديدة تضمن نحو 160 قبرا لأشخاص مجهولين في موقع مدرسة سكنية للشعوب الأصلية، قائلا إن هذه الأنباء مروعة ومفجعة.

وقال ترودو في تغريدة عبر “تويتر”: “إن الأنباء التي تفيد بأنه تم العثور على المزيد من القبور التي لا تحمل شواهد بالقرب من مدرسة Kuper Island السكنية السابقة مروعة ومفجعة”.

وأضاف: “إلى أعضاء قبيلة بينيلاكوت وإلى جميع الشعوب الأصلية، أعلم أن هذه الأخبار تعمق آلامكم وتعيد تأكيد حقيقة عرفتموها منذ زمن طويل.. لا يمكننا إعادة أولئك الذين تم أسرهم، لكن يمكننا، وسنستمر، في قول الحقيقة. وسنعمل في شراكة حقيقية معكم لمحاربة التمييز والعنصرية الممنهجة وتعزيز التعافي والمصالحة من خلال إجراءات حقيقية وملموسة”.

المصدر: RT