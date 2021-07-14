ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 علي السويح إن مجلس الدولة دائمًا يمد يده لعملية الخروج من المشهد الحالي، والوصول لحل سياسي للأزمة الليبية، وتوحيد الصف؛ لكنه دائمًا ما يتم توجيه الاتهامات له رغم أن التقصير في بعض الأحيان لا يكون من قبله، بحسب قوله.

السويح لفت خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا بانوراما” أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن مجلس الدولة يحاول التواصل مع مجلس النواب، لعملية وضع استحقاق للمرحلة القادمة، مع التأكيد على أن هناك أطرافًا أخرى في العملية السياسية في ليبيا يجب أن يكونوا حاضرين حتى يتم القبول بهذه القاعدة الدستورية.

ونوّه إلى أن أغلب أعضاء مجلس الدولة مصرون على الاستفتاء على الدستور، كونهم يعتبرونه الحل الأفضل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أنه حق للشعب الليبي في رفضه أو قبوله. مشيرًا إلى أنه في حال الرفض فهناك آلية في الإعلان الدستوري تبين كيف يتم الأمر في الاستفتاء على الدستور، وفي حال رفض مرة أخرى سيتم إلغاء الدستور والنظر للجنة مرة أخرى.

وزعم أن مجلس الدولة قام بمحاولات عديدة للتواصل مع مجلس النواب بدون وسطاء، لكنه لم يفلح في تحقيق هذا الأمر، مبديًا تمنياته أن يكون هناك إدراك من مجلس النواب الآن.

كما أضاف: “تصحيح عملية التواصل مع مجلس النواب ليس بحكم أن مجلس النواب لديه حوالي 17 نائبًا في حوار الـ 75 ومثلهم في مجلس الدولة، الغرض ليس عملية تجاهل الـ 75 بل توحيد الجهود والتأثير في الـ 75 للاتفاق على أمر ما، نحن في مجلس الدولة أغلب الأعضاء يصرون على الاستفتاء على الدستور؛ لكن هناك أطرافًا كثيرة ومن قبلها المجتمع الدولي تحاول تجاهل هذه النقطة؛ لذلك نحن مضطرين للتجاوب مع الأطراف الليبية التي تريد حل للمشكلة الليبية، وحل الاستفتاء على الدستور لا يروق للبعض والقاعدة الدستورية فيها مأخذ”، بحسب تعبيره.

وأكد على أن مجلس الدولة لا يغلق الباب مع أي جسم كان، سواء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أومجلس النواب أو لجنة الـ 75 وبأي طريقة كانت، وزاد أن مجلس الدولة منفتح على الجميع لإيجاد حل للأزمة والخروج من المشهد الليبي، بشرط أن تكون الانتخابات شفافة والأطراف الليبية متوافقة على الحل، مشيرًا إلى أن مجلس الدولة مصر على انتهاء هذه الفترة والخروج من المشهد الحالي نهاية العام الحالي.

واختتم حديثه موضحًا أن السبيل الأمثل للوصول للانتخابات القادمة هو الاستفتاء على الدستور، مع العلم القاعدة الدستورية الآن يتم مناقشتها والحديث حولها من قبل جميع الأطراف، في ظل وجود المتدخلين في الشأن الليبي الذين يسعون لخيار القاعدة الدستورية، وفقًا لقوله. متمنيًا في حال ساءت الأمور وتم الدخول للقاعدة الدستورية أن تكون مرضية لكل الأطراف ويتم قبولها من الجميع.