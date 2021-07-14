ليبيا – أعلن مدير إدارة التطعيمات بمركز مكافحة الأمراض عبد الباسط سميو عن إعداد الإدارة لحملة تطعيمات الأسبوع القادم في البلديات التي تشهد تفاقمًا في الوضع الوبائي، وهي بلديات الزاوية ومصراتة وزليتن وزوارة، من الخميس إلى الأحد.

سيمو وفي تصريح لمنصة “فواصل” اليوم الأربعاء أضاف: “وزّعنا لقاح سبوتنيك المفرج عنه من الرقابة على الأدوية على الفروع الـ4 طرابلس وبنغازي وسبها ومصراتة، لتشرع في توزيعه على مراكز التطعيمات الواقعة في نطاقها”.

وأوضح أن المستفيدين من التطعيمات بلغ عددهم 437414 مواطنًا، وعدد المسجلين في المنظومة 905 آلاف مواطن.

سيمو قال: “ننتظر شحنة من اللقاح الروسي سبوتنيك تحوي 500 ألف جرعة ستصل السبت أو الأحد، بحسب ما وعدت به الشركات الموردة”.