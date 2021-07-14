صحيفة: السلطات الأمريكية تحقق مع شركة يشتبه في تصديرها معدات إلى روسيا

صحيفة: السلطات الأمريكية تحقق مع شركة يشتبه في تصديرها معدات إلى روسيا

الولايات المتحدة – فتح مكتب التحقيقات الفدرالي والنيابة العامة في الولايات المتحدة تحقيقا مع شركة “Intertech Corporation” الأمريكية في قضية تزوير وثائق لتصدير منتجات إلى موسكو.

ونقلت صحيفة “ديلي بيست” الأمريكية عن وثائق قضائية أن المحققين يشتبهون في أن الشركة “زورت بشكل متعمد مستندات الشحن لسلع لها وتجنبت القيود التصديرية أو التفت عليها وأخفت المستخدمين النهائيين” لمعدات مختبرية تم نقلها إلى روسيا.

ويدور الحديث حسب هذه الوثائق عن 5 دفعات من هذه المنتجات تم تصديرها من مارس 2015 حتى سبتمبر 2016.

وبحسب وثائق الصحيفة يعتقد المحققون أن هذه المعدات يمكن أنها وصلت إلى هيئة الأمن الفدرالية الروسية.

ولفت التقرير إلى أن “Intertech Corporation” مرتبطة بشركة “إنترتيك إنسترومينتس” الروسية التي أدرجتها وزارة التجارة الأمريكية في مارس على قائمتها السوداء مع 9 مؤسسات روسية أخرى بزعم أنها على صلة بالبرامج الروسية لأسلحة الدمار الشامل.

المصدر: “ديلي بيست” + وكالات