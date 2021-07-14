لبنان – أعلن المدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي، محمود محيي الدين، أن الصندوق سيخصص 860 مليون دولار للبنان، من ضمن برنامج قيمته 650 مليار دولار توزع على 190 دولة خلال الشهرين المقبلين.

جاء ذلك خلال لقاء المسؤول بصندوق النقد الدولي هنا اليوم الرئيس اللبناني، ميشال عون، حيث أعرب الرئيس اللبناني عن امتنان بلاده للدعم الذي يقدمه صندوق النقد الدولي للمساعدة على تجاوز الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان.

وأكد عون أن لبنان مقبل بعد تشكيل الحكومة الجديدة على تطبيق خطة نهوض اقتصادية تتضمن إصلاحات تشريعية تحقق الشفافية، إضافة إلى اعتماد توزيع عادل ومنصف للخسائر، بهدف إعادة استنهاض الاقتصاد الوطني.

المصدر: تويتر موقع الرئاسة اللبنانية