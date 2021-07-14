ليبيا – دعا رئيس حزب الإئتلاف الجمهوري والمحلل السياسي عز الدين عقيل إلى جعل ملف نزع سلاح الميلشيات في يد بعثة دولية أمنية مستقلة، تكون تبعيتها إلى إدارة حفظ السلام في مجلس الأمن، للإشراف على إنجاز عملية متكاملة لنزع سلاح المجموعات المسلحة، وإلا سيظل الدعم الدولي في هذا السياق غير مجدٍ ولا تعود فوائد منه وستزداد معاناة الليبيين.

عقيل وفي تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية” اليوم الأربعاء، أكد أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية حل مشكلة المجموعات المسلحة في ليبيا بعدما تجاهلها طوال الفترة الماضية، عبر وضع آليات محددة لكيفية نزع السلاح وتفكيكها، بالإضافة إلى طرد المرتزقة الأجانب وإعادة هيكلة مؤسستي الجيش والشرطة.

ودعا رئيس حزب الائتلاف حكومات الدول الكبرى وخصوصًا دول حلف الشمال الأطلسي “الناتو”، والأعضاء الدائمين بمجلس الأمن، إلى إصدار قرار ملزم من مجلس الأمن بنزع السلاح، وتفكيك المليشيات، وإخراج المرتزقة.