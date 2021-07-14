ليبيا- مثل وكيل وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات عمر محمد كتي ليبيا في المؤتمر الوزاري لدول حركة عدم الانحياز.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن الوزارة طالعته صحيفة المرصد، ينعقد المؤتمر تحت شعار “حركة عدم الانحياز في قلب الجهود المتعددة الأطراف في الاستجابة للتحديات العالمية”، وذلك في العاصمة الأذرية باكو على مدى يومي الـ13 والـ14 من يوليو الجاري، وعبر تقنية الاتصال المرئي.

ووفقًا للبيان، يستعرض المؤتمر التقدم المحرز في تنفيذ نتائج القمة الـ18 للحركة التي عقدت في باكو في أكتوبر من العام 2019، فضلًا عن مناقشته للقضايا التي تهم حركة عدم الانحياز، ودورها في تعزيز الأمن والاستقرار الدوليين ومن بينها الأزمة في ليبيا.