ليبيا – قال عضو اللجنة المنبثقة عن مجلس النواب لوضع تشريعات الانتخابات مفتاح كويدير إن اجتماعهم الأول سيكون مع المفوضية العليا للانتخابات والبعثة الأممية، مشيرًا إلى أن عمل اللجنة سيتركز حول وضع تشريع للانتخابات البرلمانبة والرئاسية.

كودير وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” اليوم الأربعاء أضاف: “لدينا قرار صادر عن مجلس النواب للعام 2014 بشأن آلية انتخاب رئيس الدولة مباشرة، وسنستعين به في عملنا باعتباره ملحقًا دستوريا”.

وأكد عضو البرلمان أن المقاعد ستكون حسب الدوائر وفق القانون 17 للعام 2013 الصادر عن هيئة الدستور، يراعى فيها عدد السكان والتوزيع الجغرافي ولن تحسب المناطق مجتمعة، على حد قوله.