ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب إن مجلس الدولة وضع خياره الأول في الانتخابات القادمة هو طرح مشروع الدستور للاستفتاء، وفي حال فشل هذا الخيار سيقبل باعتماد مشروع الدستور كقاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات لدورة برلمانية واحدة، يتم خلالها طرح مشروع الدستور للاستفتاء.

معزب وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الثلاثاء أضاف: “ملتقى الحوار السياسي الليبي أمامه عدة خيارات، وأن باب الفشل ما زال بعيدًا”، موضحًا أن المشاورات التي أجراها المبعوث الأممي في الأيام الماضية ربما ستسهم في حلحلة الأزمة، ويحدث التوافق بين مختلف الأطراف.

وبحسب معزب، فإن الخطوة الأولى تتمثل في طرح مشروع الاستفتاء، وحال تمريره يتم الانتقال إلى إجراء الانتخابات على أساس الدستور، وفي حال فشله يعود المشروع مرة أخرى لتعديله وطرحه للمرة الثانية للاستفتاء عليه، أو قبوله كما هو الآن كقاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات.