المغرب – أمر الملك المغربي محمد السادس بإرسال مساعدات طبية عاجلة إلى تونس، بعد تدهور الوضع الوبائي في هذا البلد بسبب الزيادة في عدد الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا المستجد.

وأفادت وزارة الشؤون الخارجية في بيان بأن هذه المساعدات الطبية تتألف من وحدتي إنعاش كاملتين، بسعة إجمالية تبلغ 100 سرير، كما تضم المساعدات 100 جهاز تنفس ومولدين للأكسجين بسعة تبلغ قدرة كل منهما 33 م3/ساعة.

وأشار البيان إلى أنه “سيتم تسليم المساعدات الإنسانية بواسطة طائرات القوات المسلحة الملكية”.

وتسجل تونس منذ الأسابيع القليلة الماضية إصابات بفيروس كورونا المستجد تفوق 10 آلاف في اليوم الواحد، كما تشهد المستشفيات العمومية ضغطا كبيرا وسط نقص كبير في الأكسجين والمستلزمات الطبية وأسرة الإنعاش.

المصدر: “هسبريس”