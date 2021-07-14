اليمن – أطلقت السعودية مشروعا بتكلفة تبلغ مليوني دولار يهدف إلى إعادة تأهيل 600 منزل للعائلات ذات الدخل المحدود تضررت من الحرب في مدينة عدن جنوب اليمن.

وتم إطلاق مشروع “المسكن الملائم” الذي سيموله “البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن”، بالتعاون مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.

ونقلت وكالة رويترز عن نائب وزير الأشغال اليمني محمد أحمد ثابت أن المشروع يستهدف أربعا من مديريات عدن الثماني هي المعلا، وخورمكسر، ودار سعد، وصيرة.

وأشار إلى أن إجمالي عدد المنازل والشقق المتضررة جراء الحرب يصل إلى 13 ألف شقة ومنزل، وأضاف أن وزارة الأشغال “أعدت دراسات ومسوحات ميدانية شاملة لجميع المنازل المتضررة من الحرب، وتحديد الاحتياجات المطلوبة وفق آلية لاختيار الفئات والوحدات السكنية الأكثر تضررا”

ونظم البرنامج السعودي في عدن اليوم الثلاثاء ورشة عمل بمشاركة الجهات الحكومية المعنية في اليمن لإطلاق تنفيذ المشروع، بالتعاون مع مؤسسة الوليد للإنسانية، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

وكانت الحكومة اليمنية قدرت في عام 2019، خسائر الاقتصاد بسبب الحرب بنحو 50 مليار دولار، بينما وصلت الخسائر من تدمير البنية التحتية إلى عشرات المليارات من الدولارات ، بحسب ما أوردته مسودة خطة أولويات إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي للعامين 2019-2020.

المصدر: “رويترز”