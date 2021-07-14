ليبيا – جدد المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية ساميويل وربيرغ موقف بلاده الرافض لوجود المقاتلين الأجانب أو المرتزقة التابعون لتركيا داخل أراضي ليبيا.

وربيرغ أوضح خلال استضافته في برنامج “على مسؤوليتي” الذي يعرض عبر فضائية “صدى البلد” المصرية تابعتها صحيفة المرصد، أن الولايات المتحدة ترحب بكل الخطوات والإنجازات التي حققتها ليبيا خلال هذا العام، وأن بلاده ستقف بجانب الشعب الليبي.

ولفت وربيرغ إلى أن الولايات المتحدة ترى أن مصر تلعب دورًا مهمًا وإيجابيًا بالنسبة لما حدث ويحدث في ليبيا، وأنها لا ترى أن يكون هناك استثناء فيما يتعلق بمسألة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة، وأن الوقت قد حان للتركيز على التقدم الذي حققه الشعب الليبي وصولًا إلى الانتخابات.