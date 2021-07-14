العراق – أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأربعاء، الحصيلة الرسمية لضحايا حريق مستشفى الحسين التعليمي في محافظة ذي قار.

وذكرت في بيان صحفي: “بعد اتمام إجراءات الدفاع المدني والطب العدلي في المحافظة، فإن مجموع شهداء حادثة مستشفى الإمام الحسين عليه السلام، بلغ 39 شهيدا معلوم الهوية، و21 مجهول الهوية”.

وأضافت: “يتم حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد هويات الجثث مجهولة الهوية وسيتم الإعلان عن ذلك حال إكمال الإجراءات الطبية العدلية اللازمة”.

ويوم أمس نشرت RT وثيقة حكومية تظهر أسماء ضحايا حريق مستشفى الحسين التعليمي الخاص بعزل مرضى كورونا في محافظة ذي قار بجنوب العراق يوم الاثنين الماضي.

المصدر: RT