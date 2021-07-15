بروكسل – اقترحت المفوضية الأوروبية فرض رسوم جمركية “مناخية” على بعض السلع المستوردة إلى دول الاتحاد الأوروبي، ومنها الصلب والألومنيوم والأسمنت.

وجاء في خطة العمل لتوصل الاتحاد إلى اقتصاد محايد مناخيا بحلول العام 2050، أن “الآلية الجديدة لإجراءات الحد من الكربون على الحدود ستسمح برفع أسعار استيراد عدد من البضائع المختارة لضمان ألا تؤدي الجهود المناخية الطموحة للاتحاد الأوروبي إلى طرد صناعات تعتمد على الانبعاث المرتفع للكربون خارج أوروبا”.

وأشار ملحق خطة العمل إلى أن الآلية المذكورة سيتم تطبيقها في المرحلة الأولى على استيراد الصلب والألومنيوم والأسمنت من قبل الدول الأوروبية، وذلك بعد تصديق الإجراءات الجديدة من قبل البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد

المصدر: “تاس”