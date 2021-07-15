ليبيا- أكد مدير مشروع منحة الزوجة والأولاد علي البوسيفي تحويل المصرف المركزي القيمة المقترحة من وزارة الشؤون الاجتماعية لدفع منحة الأولاد.

البوسيفي أوضح في تصريحات للمركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة الوحدة الوطنية طالعتها صحيفة المرصد أن المشمولين بالمنحة هم الأولاد الذين لم يتجاوزوا سن الـ18، وفق نص القانون، وللأشهر أبريل ومايو ويونيو المقدرة بمليار و80 مليون دينار.

وأشار البوسيفي إلى أن مشروع المنحة سيشرع في تسييل المبالغ للمصارف التجارية الخميس، والتي ستحيلها بدورها للفروع المختلفة. مؤكدًا أن بعض الفروع ما زالت تعمل من دون وجود منظومة موحدة، وهو الأمر الذي قد يؤخر وصول المنح إليها.

ورجح البوسيفي عدم تمكن المواطنين من سحب العلاوة قبل عيد الأضحى؛ بسبب تحديد مواعيد عمل المصارف وضيق الوقت وما تستغرقه عمليات تحويل القيم المذكورة لمستحقيها من وقت. مشيرًا إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية عملت من خلال منظومة السجل المدني على إضافة المواليد الجدد وكذلك إيقاف المتوفين.

واختتم البوسيفي تصريحاته بالقول: إن منحة الزوجة والأولاد فوق سن الـ18 ما زالت قيد العمل، وأن المشروع يعمل على فرز وتدقيق أسماء المستفيدين، بالتعاون مع عدة جهات، منها وزارة العمل والمالية والجهات ذات العلاقة، حرصًا على منحها لمستحقيها.