ليبيا – أكد مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط أحمد بن سالم المنظري وجود تحوُّرات ألفا وبيتا المثيرة للقلق في ليبيا، كما يُشتبه في انتشار تحوُّر دلتا، نظرًا لوجوده في بلدان مجاورة.

المنظري وفي بيان له نشره موقع الصحة العالمية أمس الأربعاء أضاف: “لذلك أُغلقت الحدود مع تونس لمدة أسبوع واحد، ولا يزال مستوى التغطية باللقاحات منخفضًا في ظل التلقيح الجزئي لنسبة لا تتجاوز 5.6% من السكان”.

وأشار إلى أن ليبيا شهدت حالات الإصابة ارتفاعًا كبيرًا اعتبارًا من الأسبوع الذي بدأ في الـ4 من شهر يوليو، حيث ارتفع المتوسط اليومي للحالات بنسبة 425%، وزادت الحالات من 246 حالة في الأسبوع الذي بدأ في 20 يونيو إلى 1293 حالة في الأسبوع الذي بدأ في 4 يوليو.