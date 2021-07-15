ليبيا – قلل عضو مجلس النواب محمد العباني من اللغط الحاصل حول موضوع إرجاء الانتخابات بعد تحديدها في 24 ديسمبر 2021.

العباني وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الأربعاء، أوضح أن إجراء الانتخابات يتطلب إمكانيات بدأ العمل عليها من المفوضية العليا للانتخابات، وهذا يدل على أن العملية الانتخابية تسير إلى موعدها.

وشدد على أن العملية الانتخابية تحتاج إلى قوى ناعمة مثل القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات، وكلاهما لم يصدر حتى الآن، وإن كانت المفوضية قد تقدمت بمشروع قانون انتخاب مجلس النواب.

العباني نوه إلى أن بعض القوى التي ستضرر من الانتخابات تعمل على عرقلة سير الجهود للوصول إلى الموعد المحدد.