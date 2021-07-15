ليبيا – استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الخميس المبعوث الخاص لرئيس جمهورية الكونغو الشعبية لوسيان إيباتا.

إيباتا هنأ محمد المنفي باستلامه لمهامه رئيسًا للمجلس الرئاسي وقيادة المرحلة الحالية، مشيدًا بجهود المجلس في توحيد المؤسسات وعمله المتواصل من أجل تحقيق المصالحة الوطنية، وإنجاح المسار العسكري، من خلال دعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5)، متمنيًا التوفيق للسلطات التنفيذية الجديدة في إعادة الاستقرار والسلام في ليبيا.

ونقل إيباتا للمنفي رسالة خاصة من رئيس جمهورية الكونغو الشعبية، الذي يتولى مهمة رئاسة اللجنة رفيعة المستوى بالاتحاد الإفريقي بشأن ليبيا، موجهًا له الدعوة لزيارة الكونغو.