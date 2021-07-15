فلسطين – أعلن نادي بيتار القدس الإسرائيلي اليوم الخميس، إلغاء مباراة ودية لكرة القدم كانت مقررة في 4 أغسطس المقبل مع برشلونة الإسباني، بعد إصرار الأخير على عدم إقامتها في مدينة القدس.

وكتب رئيس نادي بيتار القدس موشيه هوغيغ، عبر صفحته في “فيسبوك”: “بحزن شديد، اضطررت إلى إلغاء المباراة ضد برشلونة”.

وتابع: “بعد أن تسلمت العقد (الخاص بالمباراة) للتوقيع، والذي كشف عن مطالبة قاطعة (من برشلونة) بعدم إقامة المباراة في العاصمة القدس، وبعض المطالب الأخرى التي لم تعجبن، نمت بقلب مثقل وفكرت كثيرا وقررت أنني أولا وقبل كل شيء يهودي وإسرائيلي”.

واعتبر الثري الإسرائيلي أن “مباراة ضد بيتار القدس تستحق أن تجرى في القدس، وإذا كان الدافع لعدم وجودها في القدس سياسي، فإنني لن أتسامح مع ذلك”.

وأضاف: “لست غاضبا من برشلونة، فهم ليسوا ناديا سياسيا وليس لديهم مصلحة في المشاركة في صراعنا هنا، وستظل علاقتنا جيدة”.

وكان الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم قد استنكر في بيان رسمي في الـ5 من يوليو الجاري إمكانية عقد مباراة بين نادي برشلونة ونادي بيتار القدس الإسرائيلي في القدس في الـ4 من أغسطس المقبل، مطالبا النادي الكتالوني العريق إعادة النظر في اختيار المكان المقرر لإجراء المباراة.

يذكر أن الأرجنتيني ليونيل ميسي أيقونة برشلونة وقائد “التانغو” في إجازة مع عائلته لمدة 3 أسابيع، كما أنه لم يوقع بعد على عقد جديد مع النادي الكتالوني ويعتبر لاعبا حرا منذ منتصف ليلة الـ30 من يونيو الماضي، أي أن برشلونة كان سيلعب في إسرائيل بدون معشوق الجماهير الأول الحائز على جائزة أفضل لاعب في العالم 6 مرات.

المصدر: الصفحة الرسمية لفريق بيتار القدس الإسرائيلي