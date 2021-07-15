ليبيا – أمر النائب العام الصديق الصور لحبس رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في طرابلس نعمان الشيخ ووكيل الهيئة عمرو قدقود على إثر قضايا فساد جنائية منظورة أمام مكتبه منذ فترة وفقًا لمصادر مقربة من الهيئة.

وتزامن القبض على الشيخ بعد يوم واحد من اجتماع عقده مع المشري في طرابلس للقفز على اختصاص مجلس النواب في إقرار الميزانية إذ قال المشري ” ان هيئة مكافحة الفساد وديوان المحاسبة والرقابة سيشرفون على ضمان نزاهة الصرف ” قبل أن يأتي القبض على نعمان نفسه بتهمة الفساد !

وخلال الفترة الماضية توجه الشيخ الى طبرق وتقابل مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بحثًا عن الدعم ، وفور ذياع خبر اللقاء تلقى صالح كتابًا يفيد بمخالفات ارتكبها الشيخ فقام بتحويلها الى النائب العام في أبريل الماضي .

ويتهم الشيخ أيضًا بتهمة انتحال صفة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اذ صدرت بحقه أحكام تفيد بانعدام صفته وبأن المقام القانوني غير مستقر له في هذا المنصب .

اما في صلب القضية ، فيتهم الشيخ بالتربح الشخصي من خلال هيئة مكافحة الفساد ، اذ تقدم المشتكون للنائب العام ببيانات وصور صكوك ” شيكات ” قام الشيخ بتحويلها من حساب الهيئة الى حسابه الشخصي وحسابات أفراد من عائلته وآخرين لاتربطهم صلة وظيفية بالهيئة بعضها تجاوز 200 الف دينار .

المرصد – متابعات

بعض المستندات والصكوك الفاسدة المتورط بها الشيخ :