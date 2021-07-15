ليبيا – قال المتحدث الرسمي باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة أمس الأربعاء إن الحكومة استملت حتى الآن نحو 800 ألف جرعة من اللقاح المخصص للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

حمودة توقع خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الصحة علي الزناتي حول الوضع الوبائي لكورونا وصول 500 ألف جرعة جديدة من اللقاح الروسي الجديد ” سبوتنيك لايت” للبلاد قريبا والذي يتميز بأنه يمكن تخزينه في درجة حرارة 8-2 مئوية، وليس كما هو الحال مع لقاح “سبوتنيك في” الذي كان يمثل عائقا أمام مراكز التطعيم.

وأكد إنه جرى تطعيم 450 ألف مواطن خلال الفترة الماضية.

ولفت إلى أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض سيقوم بحملة تطعيم خاصة في المناطق الساخنة نسبيًا بالنسبة لتفشي فيروس كورونا.

وقال: إن المركز سيباشر اليوم الخميس باستهداف مدينتي مصراتة والزاوية، ويومي السبت والأحد، مدن زليتن – الخمس – زوارة .

وأهاب بكافة المواطنين ضرورة التطعيم والمبادرة بالتسجيل في منظومة التطعيم ضد فيروس كورونا.

وأكد أنه تم إجراء ما يقارب 3000 تحليل للمواطنين العالقين في تونس وتبين إصابة 38 حالة بين تونس العاصمة وجربة.

وأضاف حمودة بخصوص الوضع الوبائي في البلاد أن اللجنة الخاصة بترحيل الليبيين الراغبين في العودة اعتمدت بالتعاون مع القنصلية العامة في تونس وصفاقس 4 مراكز تطعيم وتحديد فندق في تونس العاصمة و2 في جربة لاستقبال المواطنين وإقامتهم لإجراء التحاليل على نفقة الدولة.

وبين أن من تظهر نتيجته سالبة سيتم ترحيله برا أو جوا بعد اعتماد التحليل من القنصلية ومن تظهر نتيجته موجبة يتم حجره إلى حين أن يتعافى.

حمودة أكد أن إجراءات إغلاق المنافذ البرية والبحرية مع تونس هي إجراءات مؤقتة للمصلحة المشتركة بين البلدين و امتداد لسياسة الحكومة التونسية التي منعت التنقل بين الولايات التونسية جراء إنتشار وزيادة بفيروس كورونا الهندي”دلتا” .