لبنان – أفادت رئاسة الجمهورية اللبنانية، بأن الرئيس ميشال عون سيلتقي بعد ظهر اليوم الخميس، رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري لاستكمال التشاور في التشكيلة الحكومية.

ولفتت صفحة الرئاسة عبر “تويتر” إلى أن “الرئيس عون تابع درس الصيغة الحكومية التي قدمها الحريري أمس، على أن يلتقي به بعد ظهر اليوم لاستكمال التشاور”.

يأتي ذلك، غداة تقديم الحريري تشكيلة حكومية مؤلفة من 24 وزيرا من أصحاب الاختصاص، وفقا للمبادرة الفرنسية ومباردة رئيس البرلمان نبيه بري، فيما رد عون بأن التشكيلة التي قدمها الحريري تتضمن أسماء جديدة وتوزيعا جديدا للحقائب والطوائف، بشكل مختلف عما تم الاتفاق عليه سابقا، مؤكدا أن “التشكيلة المقترحة ستكون موضع بحث ودراسة وتشاور ليبنى على الشيء مقتضاه”.

من جهة أخرى، سلمت السفيرتان الأمريكية والفرنسية في لبنان، الرئيس عون، رسالة مشتركة من وزيري خارجية الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، أكدا فيها اهتمام بلديهما بالوضع اللبناني وبضرورة تشكيل حكومة جديدة لمواجهة الظروف الصعبة في لبنان.

المصدر: RT