روسيا – حدد الاتحاد الروسي لكرة القدم قائمة لأفضل 33 لاعبا في الدوري عن الموسم الفائت 2020-2021.

وتم اختيار 10 لاعبين من زينيت بطرسبورغ “حامل اللقب”، و 5 لاعبين من أندية سبارتاك موسكو ولوكوموتيف وروبين و4 لاعبين من تسيسكا موسكو وواحد من كل من كراسنودور وسوتشي وخيميكي ودينامو.

وجاءت القائمة على الشكل التالي:

حراس المرمى: يوري دوبين (روبين)، إيليا لانتراتوف (خيمكي)، إيغور أكينفيف (تسيسكا).

المدافعون:ماريو فرنانديز (تسيسكا موسكو)، فياتشيسلاف كارافاييف وديان لوفرين وياروسلاف راكيتسكي ودوغلاس سانتوس(زينيت)، ديمتري ريبتشينسكي وفيدران تشورلوكا وهيرنانديز بابلو (لوكوموتيف)، صامويل جيجوت وجورجي جيكيا ولوكاس أيرتون(سبارتاك)، إيليا ساموشنيكوف (روبين).

لاعبو الوسط: دينيس ماكاروف وخفيشا كفاراتسخيليا (روبين)، مالكولم وفيلمار باريوس وويندل وماغوميد أوزدويف(زينيت)، واندرسون (كراسنودار)، كريستيان نوبوا (سوتشي)، غجيغوش كريتشوفياك (لوكوموتيف)،نيكولا فلاشيتش وتشيديرا إيجوك(تسيسكا موسكو)،دانييل ليسوفوي (دينامو).

المهاجمون: أرتيوم دزيوبا وسردار آزمون​​(زينيت)، دجورجي ديسبوتوفيتش (روبي)، ألكسندر سوبوليف وجوردان لارسون(سبارتاك)، فيدور سمولوف (لوكوموتيف).

في نهاية موسم 2020-21 ، توج زينيت بطلا للدوري، وجاء سبارتاك موسكو في وصافة الترتيب، فيما احتل لوكوموتيف المركز الثالث، وبات أرتيم دزيوبا ​​هداف الدوري الروسي برصيد (20 هدفا).

المصدر: “ريا نوفوستي”