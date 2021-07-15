ليبيا – استقبل عضو مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أبو بكر مردة أمس الأربعاء وفدًا شبابيًا ضم كلًا من رئيس المنظمة الليبية لتمكين الشباب، ورئيس مكاتب فروع الاتحاد العام لطلبة ليبيا، وممثل عن منظمة الخير للتنمية والشراكة المجتمعية، ورئيس نادي بن وليد للحوار والمناظرة، وسفيرة التوعية بمدينة بن وليد، والمدير التنفيذي لمؤسسة أبريل الصحية.

ورافق عضو المجلس أبو بكر مردة الوفد وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للمفوضية في جولة تعريفية داخل المركز الإعلامي الذي استحدث أخيرًا في المفوضية، حيث استمتعوا لشروح وافية حول تجهيزاته ومرافقه، كما قام الوفد بزيارة المكتبة الملحقة بالمركز ومركز الاتصال والمساعدة 1441.

وعقب الجولة عقدت جلسة حوارية طرح فيها أعضاء الوفد استفساراتهم حول الآلية التي سوف تتبعها المفوضية للوصول إلى شريحة الشباب، كما بحثوا الكيفية التي سيتم بها التعاون بين الاتحادات الطلابية والمفوضية.

ومن جهته أوضح رئيس الوفد أهمية الدور الذي تلعبه الاتحادات الشبابية في توعية الشباب، لقدرتها على الوصول إليهم بمختلف شرائحهم، كما أكد على ضرورة تمديد فترة التسجيل في سجل الناخبين حتى يضمن الوصول لأكبر عدد من الشباب نظرًا لظروف الجائحة والدراسة التي قد تعرقلهم عن تنفيذ برامج التوعية في الجامعات والنوادي الشبابية، كما عرضوا فكرة أن يكون التركيز على مواقع التواصل الاجتماعي لتنفيذ برامج التوعية، كبديل للقاءات المباشرة التي قد يتعذر إقامتها بسبب جائحة كورونا.

كما عبر أعضاء الوفد عن استعدادهم لأن يكونوا سفراء لمناطقهم بأن يساهموا في توعية الفئات التي يمثلونهم.